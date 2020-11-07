Окружение Трампа посоветовало готовиться к победе Байдена

Окружение действующего президента США Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Советники Трампа уже обсуждают с ним возможный проигрыш на выборах. При этом уточняется, что политик не собирается произносить традиционную речь, в которой признает свое поражение. Собеседники газеты поясняют, что американский лидер продолжит настаивать на том, что выборы были украдены.

Согласно источникам издания, в настоящее время окружение Трампа разделилось на два лагеря. Первая группа, которая состоит преимущественно из членов его семьи, считает, что он все еще может выиграть, и настаивает на том, чтобы политик продолжал бороться за победу. Советники и члены Республиканской партии придерживаются мнения, что действующий президент уже потерпел поражение.

Ранее Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.