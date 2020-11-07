Трамп понадеялся вернуть себе лидерство в ряде штатов через суд

Президент Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился». Трамп подчеркнул, что, возможно, с продвижением разбирательства в суде по данному вопросу он сможет вернуть себе утраченное лидерство.

Ранее президент США предостерег кандидата от Демократической партии Джо Байдена от незаконных заявлений о победе на выборах главы государства. Американский лидер пригрозил, что «судебные разбирательства только начинаются». Он подчеркнул, что сам также может заявить о победе на выборах.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.