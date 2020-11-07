Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника Дональда Трампа в ключевом штате Джорджия. Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox, обновляемые в реальном времени на сайте.

Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 2 455 856 человек, тогда как за Трампа — 2 451 732 избирателя. Таким образом, разрыв между ними составил более 4,1 тысяч голосов в пользу кандидата от демократов.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.