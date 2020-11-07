Стало известно о пораженческих настроениях среди советников Трампа

Часть советников президента США Дональда Трампа испытывает пораженческие настроения и пытается от него отстраниться. Об этом стало известно CNN от источников.

По информации собеседника издания, причиной этому стали предварительные результаты в Пенсильвании и Джорджии, согласно которым Трамп не будет переизбран на второй срок. «Все кончено», — приводит источник слова одного из ключевых советников администрации президента. Чиновник также не дал прогноза по дальнейшим действиям Трампа, однако отметил, что несколько официальных лиц остались в недоумении от некоторых его заявлений, сделанных 5 ноября.

Другой советник выразил мнение, что заявления Трампа о «незаконных бюллетенях» в целом неубедительны. «Касательно этого вопроса, он по большей части одинок», — добавил он. При этом рядом с Трампом все еще есть помощники и союзники, которые говорят ему то, что он хочет услышать, добавляет источник.

Ранее Дональд Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.