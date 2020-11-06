Стало известно о планах Трампа уволить глав ЦРУ, ФБР и Минобороны

Президент США Дональд Трамп может сегодня уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел, а также главу ФБР Кристофера Рэя. Об этом сообщает аналитик телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Рогин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, ему стало известно о планах главы государства из многочисленных источников в администрации. Журналист отмечает, что, возможно, президент изменил свои планы насчет директора ФБР, и глава ведомства останется на своем посту. Он отметил, что причиной возможных увольнений является недовольство Трампа тем, что министр обороны и директор ЦРУ не делали все, что он хотел от них.

В конце октября сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует уволить глав Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона после выборов в случае своего переизбрания. Кроме того, в июне Трамп был в шаге от увольнения Эспера, потому что тот отказывался вводить войска для подавления протестов в городах страны.