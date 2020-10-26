Стало известно о планах Трампа уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона после выборов

Президент США Дональд Трамп планирует уволить глав Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона после выборов в случае своего переизбрания. Об этом стало известно изданию Axios.

Потерять свои посты могут глава ФБР Кристофер Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и министр обороны США Марк Эспер.

По словам источника, Хаспел «по-прежнему видит свою работу в манипулировании людьми и результатами», что вызывает подозрения. Кроме того, Трампа разочаровывает ее позиция против рассекречивания документов, которые могут помочь в отчете спецпрокурора Джона Дарема, проверяющего обстоятельства начала американскими спецслужбами слежки за штабом президента.

В случае с Рэем американского главу разозлило то, что тот не начал официальное расследование зарубежных деловых связей Хантера Байдена и не провел чистку среди чиновников, злоупотребивших властью для расследования деятельности Трампа.

На Эспера Трамп обиделся после того, как летом министр отверг идею послать военных на улицы для борьбы с протестами. Источник издания утверждает, что Эспер сам попросил президента не увольнять его до выборов.