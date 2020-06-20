Трамп отчитал главу Пентагона за отказ гордиться прогулкой с ним

Президент США Дональд Трамп отчитал главу Пентагона Марка Эспера и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли за их негативный отзыв о совместной прогулке, сообщает Axios.

Речь идет о маршруте в начале июня от Белого дома до епископальной церкви Святого Иоанна. Тогда американские силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов, чтобы расчистить путь главе Белого дома к церкви. Трамп поднял Библию на несколько секунд и сфотографировался с ней, что раскритиковали представители духовенства.

Трампу не понравились оправдания военных. «Я лично думаю, они должны были поступить по-другому. Я думаю, что они должны гордиться тем, что идут рядом со своим президентом», — сказал он.

Ранее Эспер говорил, что «не знал, куда идет», а Милли извинился за участие, по его мнению, в политической акции словами «я не должен был быть там».

До этого в июне сообщалось, что Трамп был в шаге от того, чтобы уволить Эспера. Причиной гнева американского лидера стало нежелание Эспера использовать военную силу для подавления протестов. Впавший в ярость Трамп консультировался с несколькими советниками, чтобы принять решение об увольнении главы Пентагона, но им удалось отговорить главу государства.

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