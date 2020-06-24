Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил свой уход в отставку в сентябре прошлого года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, такое решение было принято после того, как американский лидер Дональд Трамп выдвинул идею пригласить представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан» в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид для подписания так называемого соглашения о мире в Афганистане. Болтон отметил, что прошение об отставке он подготовил заранее.

«Постепенно это желание крепло и последней каплей стало намерение президента Трампа пригласить талибов», — сказал он, отметив, что считал такое решение плохим, и полагал, что президент проводил неверную политику.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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