Американский президент Дональд Трамп призвал Афганистан разбираться со своими проблемами без США. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы должны выступать как боевая сила в Афганистане, но мы действуем как полиция. Им пора самим разобраться и следить за происходящим», — подчеркнул он и призвал вернуть американских солдат домой.

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29 февраля США и террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

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