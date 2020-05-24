В ООН высказались об объявленном талибами перемирии в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал объявленное на три дня талибами перемирие в Афганистане. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь приветствует объявленное правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещенное в России движение — прим. «Ленты.ру») прекращение огня, что сделает возможным мирное празднование Ид аль-Фитр», — заявил Дюжаррик.

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По его словам, генсек призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой возможностью и присоединиться к мирному процессу. «Только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане. ООН привержена поддержке народа и правительства Афганистана в этом важном начинании», — заключил он.

Ранее «Талибан» объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани дал распоряжение службам безопасности соблюдать перемирие в это время.

10 марта Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении. Так он отреагировал на заключение между США и «Талибаном» мира в ходе церемонии в катарской Дохе 29 февраля.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

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