Опубликовано видео уничтожения трофейных внедорожников талибов в Афганистане. Видео, предоставленное ВВС страны, разместил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что на записи показано уничтожение трофейных внедорожников HMMWV, принадлежащих членам радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Кадры были сняты в провинции Фарьяб.

Также сообщается, что в четверг, 14 мая, смертник талибов атаковал базу афганской армии в провинции Фарьяб. В результате погибли пять человек, еще 46 человек получили ранения.

12 мая боевики в Афганистане напали на роддом и расстреляли как минимум 14 человек, включая матерей с детьми.

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении. Так он отреагировал на заключение между США и «Талибаном» мира в ходе церемонии в катарской Дохе 29 февраля. 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

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