Боевики напали на роддом и расстреляли матерей с детьми в Афганистане

Боевики в Афганистане напали на роддом и расстреляли как минимум 14 человек, включая матерей с детьми. Об этом сообщает телеканал Tolo News и агентство Reuters.

Отмечается, что сначала в роддоме прогремел взрыв, после чего туда забежали террористы и открыли стрельбу. Известно, что в результате нападения на медицинское учреждение в западной части Кабула погибли как минимум 14 человек, включая двоих новорожденных. Сообщается, что еще 15 человек получили ранения.

По сообщению МВД страны, террористы-смертники были одеты в военную форму, все они ликвидированы. Президент Афганистана Ашраф Гани после этого приказал силовым ведомствам перейти в режим наступательных действий против террористов, имея в виду запрещенное в России движение «Талибан», которые игнорируют призывы к прекращению огня. Отмечается, что первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех также обвинил в нападении талибов и их союзников. Они в свою очередь отрицают свою вину.

До этого сообщалось, что похороны главы полиции Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram) в Афганистане закончились взрывом. Взрыв произошел в районе провинции Нангархар на востоке страны. Там погибли 17 человек, еще 30 ранены.

В конце февраля США и «Талибан» после длительных переговоров заключили соглашение о сокращении насилия в регионе и о движении в сторону переговоров с официальным правительством Афганистана. Одним из основных положений договора стал обмен пленными между повстанцами и властями страны.

После этого Кабул приступил к освобождению пленных талибов. 2 мая сообщалось, что из тюрьмы Пул-э-Чархи были отпущены порядка 100 членов организации.

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