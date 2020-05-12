Похороны главы полиции в Афганистане закончились взрывом

Похороны главы полиции Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram) в Афганистане закончились взрывом. Об этом сообщает TOLO News в своем Twitter-аккаунте.

Взрыв произошел в районе провинции Нангархар на востоке страны. По последним данным, погибли 17 человек, еще 30 ранены.

Ни одна террористическая не взяла ответственность за происшествие. Отмечается, что глава полиции скончался накануне от сердечного приступа.

6 мая боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) арестовали за расстрел десятков верующих в столице Афганистана Кабуле. Террористов задержали во время налета спецназа, службы также изъяли оружие и взрывчатку. Задержанных обвиняют не только в атаке, в результате которой погибли 25 человек, но и в других террористических актах.

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