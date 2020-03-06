Талибы атаковали мероприятие с участием премьер-министра и убили десятки людей

Афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) атаковало посетителей церемонии поминовения в столице страны Кабуле и убило десятки людей. Об этом сообщает Reuters.
Мероприятие в память лидера моджахедов-хазарейцев во время советского вторжения в Афганистан Абдулы Али Мазари проходило с участием нынешнего премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы. Сообщается, что во время речи главы Высшего совета мира Мохаммада Карима Халили раздались звуки стрельбы, в результате погибли 23 человека, еще 33 оказались ранеными.
29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.
«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.