США ударили по «Талибану» после заключения мирного договора

США ударили по афганскому террористическому движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Речь идет об ударе с воздуха в провинции Гильменд. Отмечается, что до этого «Талибан» атаковал пост афганских национальных сил безопасности.

«Это был оборонительный удар, чтобы остановить атаку», — написал в своем Twitter-аккаунте представитель Вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт. Он добавил, что Вашингтон продолжает быть привержен заключенному ранее мирному договору, но призвал талибов прекратить атаки и выполнять принятые на себя обязанности.

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29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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