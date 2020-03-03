Россия снимет статус террористов с талибов вслед за ООН

Россия может снять статус террористического движения с афганского «Талибана» (запрещено в России). Об этом сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что это произойдет после того, как такое решение примет Совет Безопасности ООН. Оно будет обязательным для всех членов организации, подчеркнул спецпредставитель президента.

Кабулов добавил, что после того, как указ подпишет российский лидер Владимир Путин, с талибов окончательно снимут статус террористов. «Тогда вы, журналисты, перестанете писать "движение 'Талибан', запрещенное в России"», — заявил он.

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29 февраля в России указали, что достигнутое между талибами и Вашингтоном соглашение откроет путь для дальнейших шагов по мирному урегулированию в Афганистане и позволит остановить гражданскую войну в стране. Это, в свою очередь, обеспечит безопасность России.

Переговоры о заключении мира между США и «Талибаном» велись с июля 2018 года. 29 февраля стороны заключили мир в ходе церемонии в столице Катара Дохе. После этого американский президент Дональд Трамп заявил о немедленном выводе американских войск из Афганистана, а «Талибан» объявил о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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