Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

Украина продолжит участие в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, украинские военные будут принимать участие в операции до того момента, пока остается потребность в помощи афганскому народу.

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«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане», — подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и движением «Талибан» (запрещено в России) о начале установления мира в Афганистане. «После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт», — считает украинский министр.

США и «Талибан» заключили мирное соглашение 29 февраля. Подписи под ним на церемонии в столице Катара Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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