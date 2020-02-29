Трамп встретится с заключившими мир с США террористами лично

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что в скором времени лично встретится с лидерами радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что талибы согласились бороться с терроризмом, и выразил надежду, что они хотят «что-то сделать». «Если случится что-то плохое, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, этого не потребуется», — заключил Трамп.

США и «Талибан» заключили мирное соглашение 29 февраля. Подписи под ним на церемонии в столице Катаре Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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