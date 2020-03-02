Заключившие мир с США террористы объявили о наступлении

Афганское движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) объявило о возобновлении военных действий против правительственных сил. Об этом со ссылкой на агентство AFP пишет ТАСС.

Как отмечается, о завершении периода «снижения уровня насилия» агентству сообщил представитель талибов. Другие подробности не приводятся.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

Материалы по теме «Этим проклятым американцам мы еще покажем!» Афганцы полюбили русских и возненавидели США

После этого американский президент Дональд Трамп заявил о немедленном выводе американских войск из Афганистана.

В России указали, что мирное соглашение между США и талибами будет иметь позитивное значение как для Афганистана, так и для России.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru