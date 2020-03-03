Трамп поговорил по телефону с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Reuters.

Американский лидер отметил, что переговоры прошли хорошо.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о наступлении. Афганское движение «Талибан» объявило о возобновлении военных действий против правительственных сил.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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