Боевиков «Исламского государства» арестовали за расстрел десятков верующих

Боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) арестовали за расстрел десятков верующих в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранительные органы страны арестовали восемь членов ИГ и группировки «Сети Хаккани» (запрещена в РФ). Боевиков задержали во время налета спецназа, службы также изъяли оружие и взрывчатку. Задержанных обвиняют не только в атаке, в результате которой погибло 25 человек, но и в других террористических актах.

6 марта боевики атаковали посетителей церемонии поминовения в столице страны Кабуле и убили десятки верующих. Мероприятие в память лидера моджахедов-хазарейцев во время советского вторжения в Афганистан Абдулы Али Мазари проходило с участием нынешнего премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы. Вероятным организатором атаки считали афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), однако затем ИГ призналось в содеянном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



