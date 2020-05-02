США и талибы обменялись нападками в соцсети

Представители вооруженных сил США и радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) обменялись осуждающими сообщениями в социальной сети. Об этом сообщает Reuters.

На фоне стагнации мирного процесса в Афганистане Сонни Леггет, официальный представитель американских сил в Афганистане, написал на своей странице в Twitter, что США хотят двигаться вперед, но ответят, если вооруженная группировка усилит атаки.

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«Агрессия порождает агрессию, а сдержанность — сдержанность. Если не получится уменьшить насилие, то да, тогда будут приняты меры», — сказал он в адрес официального представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.

Представитель террористической группировки ответил на это, что путь к разрешению конфликта лежит через имплементацию соглашений, заключенных в Дохе. «Не вредите настоящей ситуации бессмысленными и провокационными заявлениями», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

2 мая власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов «Талибана». Всего, согласно действующему соглашению, около пяти тысяч талибов должны выйти на свободу.

Ранее США и «Талибан» в результате длительных переговоров за закрытыми дверьми заключили в Дохе соглашение о сокращении насилия и движении в сторону переговоров с официальным правительством Афганистана. Одним из основных его пунктов стал обмен пленными между террористами и правительством Афганистана.

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