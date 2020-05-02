Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Число жертв коронавируса в Москве превысило 700
Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка
Коронавирус выявили у 14 медработников российской больницы
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона
Киевские рестораторы провели у офиса Зеленского «пикник протеста»
Пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте в Подмосковье
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Гимнастку Солдатову разозлили вопросы о наличии молодого человека
Новости партнеров

США и талибы обменялись нападками в соцсети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: OMAR SOBHANI / Reuters

Представители вооруженных сил США и радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) обменялись осуждающими сообщениями в социальной сети. Об этом сообщает Reuters.

На фоне стагнации мирного процесса в Афганистане Сонни Леггет, официальный представитель американских сил в Афганистане, написал на своей странице в Twitter, что США хотят двигаться вперед, но ответят, если вооруженная группировка усилит атаки.

«Агрессия порождает агрессию, а сдержанность — сдержанность. Если не получится уменьшить насилие, то да, тогда будут приняты меры», — сказал он в адрес официального представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.

Представитель террористической группировки ответил на это, что путь к разрешению конфликта лежит через имплементацию соглашений, заключенных в Дохе. «Не вредите настоящей ситуации бессмысленными и провокационными заявлениями», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

2 мая власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов «Талибана». Всего, согласно действующему соглашению, около пяти тысяч талибов должны выйти на свободу.

Ранее США и «Талибан» в результате длительных переговоров за закрытыми дверьми заключили в Дохе соглашение о сокращении насилия и движении в сторону переговоров с официальным правительством Афганистана. Одним из основных его пунктов стал обмен пленными между террористами и правительством Афганистана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Афганистане начали освобождать пленных террористов
Афганистан снова упустил шанс на мир
США заключили мир c террористами
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Тотальный карантин

Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
00:39Сегодня

Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка

22:06 2 мая

В Афганистане начали освобождать пленных террористов

21:55 2 мая

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам

Мир00:0130 апреля

«Они пытаются поставить женщину на место»

Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
21:31 2 мая

Склад с медицинскими масками сгорел во Франции

21:22 2 мая

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

21:20 2 мая

В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса

Мир00:0128 апреля

«Мы словно участвуем в эксперименте»

Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
20:12 2 мая

Стали известны ожидания от нового посла США на Украине

18:55 2 мая

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

16:54 2 мая

Мужчины проехали по Косово с портретом Путина и были наказаны

Россия
Михаил МишустинПремьер Мишустин заразился коронавирусом
Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Белоусов
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Главное о борьбе с коронавирусом и переменах в мирной жизни
Все материалы
Мир
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Отпечатки войны
Как боевые действия в Нагорном Карабахе уже 25 лет калечат тела и жизни людей
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Все материалы
Экономика
Нефтяные компании понесут сокрушительные убытки
Отказ от карантина не спасет экономику Швеции
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Рынку масок и антисептиков пообещали резкий рост
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Спектакль «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»«Дьявол не так глуп, чтобы вселяться в сумасшедших»
Психиатрия веками боролась с инакомыслящими. Их жгли огнем и сажали на цепь
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
«Другого будущего у нас просто нет»
 
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Волков отреагировал на угрозы бойца MMA в адрес звезды «Реальных пацанов»
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Губерниев высказался о конфликте Уткина и Соловьева
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Укравший детей у бывшей жены хоккеист сборной России подал на нее в суд
Пять лучших стратегий для ставок на спорт
Стратегии ставок на спорт в лайве и прематче: на футбол, теннис и хоккей с минимальным риском
Российский футболист стал участником массового ДТП и пытался скрыться от полиции
Все материалы
Культура
Опиум для народа
Социальное неравенство, российские тираны и наркотические острова в главных сериалах мая
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Япона мать
Что японцы сотворили с Чебурашкой и почему «Союзмультфильм» захотел вернуть права на героя
Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Раскрыта опасность сделанных с помощью иглы в домашних условиях татуировок
Показана роскошная жизнь детей знаменитостей на карантине
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачном топе без нижнего белья
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Девушка сбросила 43 килограмма за 12 месяцев и рассказала свой секрет
Все от лукавого
Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Ступни мужчины выросли до огромного размера из-за редкой болезни
Супруги умерли в один день от коронавируса после 73 лет брака
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Игрок в лотерею дважды за день стал миллионером и раскрыл секрет успеха
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Все материалы
Tesla скоро объявит локацию для Cybertruck Gigafactory
Haval H9: сделано в России
Тестируем семиместный рамный внедорожник, который теперь выпускают под Тулой
Volkswagen планирует выпустить гибридный хэтчбек Golf R+
Как выросли продажи автомобильной роскоши с начала века
От Aston Martin до Rolls-Royce — сравниваем результаты продаж в 2000 и 2019 годах
Аналог кросс-седана Renault Logan от Citroen показали на официальных снимках
Лучшее автомобильное видео апреля 2020
Гонки вокруг «Биг Мака», перетягивание каната внедорожниками и сражение Теслы против лошади
Появились подробности о моторной гамме нового Nissan X-Trail
Все материалы
Дом
Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Милан радикально изменится
Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну
В тесноте, да не в обиде
Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Московские аграрии нарастили экспорт
На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок
Бизнес-омбудсмен предложил увеличить размер выплат бизнесу на зарплаты
Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат
Все материалы