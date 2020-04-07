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Афганистан снова упустил шанс на мир

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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Афганистан снова упустил шанс на достижение мира — представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) прервали переговоры с афганским правительством об обмене пленными. Это должно было стать первым шагом к мирным переговорам, сообщает Reuters.

Спикер талибов Сухейль Шахин отметил, что освобождение продолжает затягиваться под разными предлогами. Из-за этого их техническая группа прекращает участвовать «в бесполезных встречах» с другими сторонами. При этом представители властей Афганистана выразили готовность продолжать работу, призвав террористов не саботировать договоренности. Известно, что 2 апреля стороны начали переговоры по обмену заключенными и пленными.

Обмен пленными — одно из главных условий для проведения мирных переговоров. Такой исход событий может поставить под вопрос не только достижение гражданского мира в стране, но и уход американских войск из Афганистана.

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении. Он предполагал первоначальное освобождение 1,5 тысячи человек. При этом планы в итоге также сорвались из-за разногласий между сторонами. В частности, правительство ожидало, что «Талибан» прекратит вооруженную борьбу, те в ответ посчитали возможным освобождение без предварительных условий.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

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