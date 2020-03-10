Афганистан выпустит пленных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и их освобождении. Об этом сообщил телеканал TOLO News в своем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что процесс освобождения должен начаться в пятницу, 13 марта. Подробности президентского указа будут оглашены 11 марта.

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29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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