«Исламское государство» призналось в теракте с десятками погибших вместо «Талибана»

Теракт в Афганистане с десятками погибших устроила запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) вместо движения «Талибан» (также запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Еще до признания ИГ представители «Талибана» категорически открестились от причастности к преступлению. По последним данным, в результате атаки посетителей церемонии поминовения в столице страны Кабуле погибло 29 человек, 61 был ранен. Мероприятие было посвящено памяти лидера моджахедов-хазарейцев во время советского вторжения в Афганистан Абдулы Али Мазари и проходило с участием нынешнего премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы. Во время речи главы Высшего совета мира Мохаммада Карима Халили раздались звуки стрельбы,

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29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

В 2014 году «Исламское государство» захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. Год спустя террористическая ячейка ИГ появилась в Афганистане. На счету боевиков множество терактов и вооруженных нападений в этой стране, особенно в провинции Нангархар, которую террористы считали своим форпостом в Афганистане. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами Сирии и Ирака. Россия и США неоднократно заявляли о разгроме ИГ в этих странах.

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