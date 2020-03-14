В Афганистане сорвалось освобождение пленных террористов

Планы афганского правительства освободить пленных членов членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) сорвались из-за разногласий между сторонами. Об этом пишет Reuters.

Это произошло из-за разных позиций сторон по числу подлежащих освобождению талибов, а также гарантий того, что отпущенные сразу же не возьмут в руки оружие. В правительстве утверждают, что изначально планировалось отпустить лишь часть боевиков, затем начать переговоры, а уже после — когда насилие в стране утихнет — выпустить остальных.

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«Мы готовы начать процесс в соответствии с тем, как он описан в президентском указе. Но мы никого не отпустим, если нет гарантии, что они не вернутся к боевым действиям», — заявил пресс-секретарь советника по национальной безопасности правительства Афганистана Джавид Фейсал (Javid Faisal).

В «Талибане» же заявляют, что не договаривались ни на какие дополнительные условия: по соглашению, которое движение подписало в США, власти должны освободить пять тысяч талибов до начала непосредственных переговоров. «Наша позиция предельно ясна. Их следует освобождать без каких-либо предварительных условий, как это указано в мирном соглашении между США и талибами», — заявил агентству представитель талибов Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid).

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении. Он предполагал первоначальное освобождение 1,5 тысячи человек.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

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