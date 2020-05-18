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При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Также известно, что как минимум 40 человек пострадали.

По имеющимся данным, подрыв совершил террорист-смертник. Машина стояла недалеко от здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни. Большинство жертв являлись работниками управления.

По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошел около 4.30 по местному времени (6.00 по московскому). МВД страны подтвердило факт взрыва, заявив, что террористы напали «на религиозный центр в Газни».

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

12 мая боевики в Афганистане напали на роддом и расстреляли как минимум 14 человек, включая матерей с детьми. Президент Афганистана Ашраф Гани после этого приказал силовым ведомствам перейти в режим наступательных действий против террористов запрещенного в России движения «Талибан», которое игнорирует призывы к прекращению огня.

До этого похороны главы полиции Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram) в Афганистане закончились взрывом. Там погибли 17 человек, еще 30 ранены.

США считают, что талибы невиновны в террактах и возлагают ответственность на боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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