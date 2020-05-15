США переложили ответственность за атаки в Афганистане с талибов на ИГ

США переложили ответственность за атаки в Афганистане с талибов на боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Такое мнение озвучил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, передает РИА Новости.

По мнению Халилзада, две атаки на этой неделе осуществил филиал ИГ «Вилаят Хорасан», а не запрещенное в России радикальное движение «Талибан».

12 мая боевики в Афганистане напали на роддом и расстреляли как минимум 14 человек, включая матерей с детьми. Президент Афганистана Ашраф Гани после этого приказал силовым ведомствам перейти в режим наступательных действий против террористов, имея в виду запрещенное в России движение «Талибан», которые игнорируют призывы к прекращению огня.

До этого сообщалось, что похороны главы полиции Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram) в Афганистане закончились взрывом. Там погибли 17 человек, еще 30 ранены.

В конце февраля США и «Талибан» после длительных переговоров заключили соглашение о сокращении насилия в регионе и о движении в сторону переговоров с официальным правительством Афганистана. Одним из основных положений договора стал обмен пленными между повстанцами и властями страны. После этого 2 мая сообщалось, что из тюрьмы Пул-э-Чархи были отпущены порядка 100 членов организации.

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