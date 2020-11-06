Трамп пообещал американцам обязательно продолжить борьбу за страну

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства, который по предварительным подсчетам может уступить на выборах кандидату от Демократической партии Джо Байдену, также отметил, что будет бороться и за жителей страны. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов. При этом Трамп подчеркнул, что он встретил сопротивление со стороны демократов этому базовому принципу демократии.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предрекла Джо Байдену скорую победу. По мнению Пелоси, утром 6 ноября стало ясно, что именно Джо Байден в паре с кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис одержали победу на выборах.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.