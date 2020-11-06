Пелоси предрекла Байдену скорую победу

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предрекла кандидату от Демократической партии на пост президента США Джо Байдену скорую победу. Ее слова передает РИА Новости.

«Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны», — заявила политик.

По мнению Пелоси, утром 6 ноября стало ясно, что именно Джо Байден в паре с кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис одержали победу на выборах.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.