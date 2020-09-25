Трампу напомнили о существовании демократии в США

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси напомнила президенту страны Дональду Трампу о существовании демократии в Америке. Тем самым она призвала его согласиться на мирную передачу власти, пишет Real Clear Politics.

«Я бы хотела напомнить вам, господин президент, что вы не в Северной Корее, не в Турции, и не в России. И, кстати, не в Саудовской Аравии. Вы в Соединенных Штатах Америки, демократической стране, так что почему бы вам не попробовать уважительно отнестись к собственной клятве, данной на конституции?» — заявила Пелоси.

Спикер подчеркнула, что Трампу не стоит игнорировать результаты выборов, а лучше пойти на мирный трансфер власти. Политик подчеркнула, что это все, чего хотят демократы.

Трамп говорил, что согласится уйти мирно, если он проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену, и это подтвердит Верховный суд. Лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл также заверил, что процедура передачи власти пройдет в установленном порядке.

Представители Демократической партии неоднократно выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.

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