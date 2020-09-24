В партии Трампа высказались о мирной передаче власти после выборов

В Республиканской партии, представителем которой является действующий президент США Дональд Трамп, высказались о возможности мирной передачи власти после выборов главы государства, намеченных на ноябрь. Как сообщил в своем Twitter-аккаунте лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл, процедура пройдет в установленном порядке.

«Инаугурация победителя пройдет 20 января. Передача пройдет в соответствии с планом, как и каждые четыре года, начиная с 1792 года», — подчеркнул политик.

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Ранее в сентябре Трамп, общаясь с журналистами в ходе пресс-конференции в Белом доме, ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он, что передача власти после выборов пройдет мирно. «Посмотрим, что произойдет», — заявил он. При этом глава государства усомнился в том, что ему вообще придется передавать кому-то власть по результатам выборов.

До этого сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс призвал американцев готовиться к «кошмарному сценарию» развития ситуации в стране после выборов, при котором Трамп объявит себя победителем вне зависимости от результатов голосования и откажется добровольно покидать свой пост.

Другие представители Демпартии также выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.

Сам Трамп до этого заявлял, что голосование по почте является единственной причиной, по которой он может проиграть выборы. При этом он отмечал, что готов признать свое поражение на выборах в случае соответствующих результатов.