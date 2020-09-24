Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Президент США Дональд Трамп высказался о мирной передаче власти в случае проигрыша на предстоящих выборах главы государства. Его слова в четверг, 24 сентября, приводит ТАСС.

На пресс конференции в Белом доме Трампу задали вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после ноябрьских выборов.

«Посмотрим, что произойдет. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», — отметил американский лидер.

Ранее в сентябре Трамп заявил, что для России привлекательнее победа Джо Байдена. «Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден. Никто, кроме меня, не вел такую политику в отношении России, никто. Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил», — выразил мнение президент. Он добавил, что при нем США стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам, перестав зависеть от импорта.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.