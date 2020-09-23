В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России

Сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли заподозрили сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантера в получении денег от предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которую признали самой богатой женщиной России. О найденной связи говорится в докладе сенаторов.

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По утверждению Джонсона и Грассли, Хантер Байден получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет. Речь идет о миллионах долларов сомнительного происхождения. В числе тех, кто отправлял деньги сыну кандидата в президенты США, есть также лица, связанные с Коммунистической партией Китая.

Как говорится в докладе, Батурина перевела на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден, 3,5 миллиона долларов. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

BAK USA LLC занималась производством планшетов вместе с партнерами из Китая. В 2019 году компания стала банкротом. В расследовании сенаторов говорится, что переводы от российской предпринимательницы «были обнаружены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной».

Сторонники Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

В мае в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку Виктора Шокина с поста генерального прокурора. Тот расследовал незаконную деятельность Burisma на Украине.