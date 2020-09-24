Брат богатейшей россиянки прокомментировал обвинения в спонсировании Байдена

Обвинения в адрес предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которую ранее признали самой богатой женщиной России, в спонсировании семьи бывшего вице-президента США и кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах Джо Байдена являются следствием предательства со стороны ее же подчиненных. Такое объяснение в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал Виктор Батурин, брат предпринимательницы.

«Вокруг Лены полно всяких людей, которых она считает своей командой. Они ей предлагают различные проекты. Наверное, что-то было связано с американским рынком. Ее подставили ее подчиненные, наверное, это так», — прокомментировал Батурин.

Ранее сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

По данным Forbes Real Time, Елена Батурина является самой состоятельной жительницей России. Издание оценивает ее капитал в 1,3 миллиарда долларов.