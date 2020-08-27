Богатейшие россиянки установили рекорд

Богатейшие россиянки, вошедшие в ежегодный рейтинг Forbes, установили рекорд по размеру совокупного благосостояния. Он составил 10,7 миллиарда долларов.
В список вошли 25 богатейших женщин страны. Второй год подряд состояние двух из них превысило миллиард долларов. Это бывший владелец строительной компании «Интеко», вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов) и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,1 миллиарда).
Третье место занимает дочь вице-президента «Лукойла» и владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна Екатерина. Ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов, его основой служит миноритарный пакет акций «Лукойла», полученный от отца.
Также в первую пятерку вошли Татьяна Ковальчук — супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, владеющая крупной долей в страховой компании «Согаз», и бывшая жена владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние обеих оценивается в 600 миллионов долларов.
На 13-м месте оказалась вдова крупнейшего акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана Людмила. Ее активы стоят 350 миллионов долларов.