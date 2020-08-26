Стали известны самые высокооплачиваемые российские блогеры

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. Тройку лидеров составили ведущая Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогер Ида Галич.

Исследовательская компания WhoIsBlogger, занимавшаяся составлением рейтинга, проанализировала аккаунты российских блогеров, у которых более двух миллионов подписчиков. В результате им стали известны 33 аккаунта, сделавших наибольшее количество рекламных постов.

После этого, используя информацию о стоимости публикаций, эксперты составили список из 15 самых высокооплачиваемых блогеров российского сегмента Instagram. По данным исследователей, больше всего за год заработала Собчак. Ее доход от рекламы оценили в 1,48 миллиона долларов. Гагарина и Галич, занявшие второе и третье места, заработали 890 и 850 тысяч долларов соответственно.

На четвертом месте расположилась ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. По утверждению составителей рейтинга, она заработала за год 770 тысяч долларов. Пятерку лидеров замкнула блогер Алина Левда, чей доход от рекламы составил 760 тысяч долларов.

В десятку самых высооплачиваемых Instagram-блогеров вошли ведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, бьюти-блогер Валерия Чекалина, ведущая Регина Тодоренко, певица Елена Темникова и боец Хабиб Нурмагомедов.

Предыдущий рейтинг блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram, опубликовали в ноябре 2019 года. Его также возглавила Собчак. Тогда сообщалось, что ее годовой доход от рекламы в соцсети составил около 1,6 миллиона долларов.