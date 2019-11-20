Названы заработки Собчак и Бузовой в соцсетях

Сотрудники Forbes составили рейтинг блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram. Список известных личностей и данные об их предполагаемых заработках опубликованы на сайте издания.

Возглавила рейтинг телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что ее годовой доход от Instagram составляет около 1,6 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей). Отмечается, что реально оценить объем рынка рекламы в социальной сети невозможно, так как большинство рекламных контрактов реализуются по «серой» схеме.

Второе место в рейтинге делят телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова — доход обеих оценивается в 0,86 миллиона долларов (почти 55 миллионов рублей). За ними в списке следуют автоблогер Алан Енилеев (0,85 миллиона долларов) и артистка Полина Гагарина (0,77 миллиона долларов в год).

Также в рейтинг наиболее успешных Instagram-блогеров вошли Хабиб Нурмагомедов, Яна Рудковская, Ида Галич, Виктория Боня и Наталья Рудова. В рейтинге представлены лишь двое мужчин: маркетологи утверждают, что именно женщины-блогеры, в отличие от коллег-мужчин, создают универсальный контент.

По примерным оценкам, оборот рекламы в Instagram в 2019 году вырос и может достичь цифры в 15 миллиардов рублей (это на 5 миллиардов больше, чем в 2018 году).

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