Собчак проверят на экстремизм

Московская прокуратура направила интервью Ксении Собчак украинской радиостанции «Новое время» на психолого-лингвистическую экспертизу — его проверят на наличие признаков экстремизма. Об этом сообщается на сайте «Партии ветеранов России».

Письмо в ведомство с просьбой провести проверку направил председатель партии Ильдар Резяпов.

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Интервью Собчак киевской радиостанции состоялось в сентябре. Она заявила, что Россия нарушила международные договоренности, и территория Крыма должна быть возвращена. Журналистка также отметила, что для этого следует провести «какой-то референдум». При этом она также посоветовала избегать формулировки «верните Крым».

Собчак критиковали за слова о полуострове и в прошлые годы. В октябре 2017 года журналистка в ходе первой пресс-конференции в статусе кандидата в президенты России заявляла, что с точки зрения международного права территория Крыма принадлежит Украине.

Из-за слов Собчак глава Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов направил обращение в прокуратуру. Из ведомства пришел ответ, в котором говорилось, что в словах ведущей о полуострове нет признаков экстремизма.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия «временно оккупировала». Большинство стран — членов ООН российский суверенитет над Крымом не признали.

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