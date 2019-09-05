Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом ее спросили журналисты радиостанции «Новое время», запись эфира опубликована в YouTube.

Журналистка приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код». Радиоведущий спросил ее: «Чей Крым?» «Хороший вопрос. Я понимаю, что все, кто приезжает сюда [на Украину] подвергаются этой экзекуции. Я уже не раз говорила, и во время своей предвыборной кампании, и продолжаю так считать, что Россия нарушила международные договоренности и территория должна быть возвращена», — сказала Собчак.

По ее словам, для этого должен быть проведен «какой-то референдум», отметив, что вопрос сложный, учитывая, что на полуострове проживает большая часть русскоязычных людей. Телеведущая также посоветовала избежать понятия «верните Крым». В целом, Собчак добавила, что русские и украинцы являются братскими народами и «то, что уже было наделано», пережить сложно. «Нужно постараться найти какой-то позитивный выход», — резюмировала журналистка.

В марте 2018 года телеведущая была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». По словам авторов сайта, она сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014-м.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия «временно оккупировала».

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