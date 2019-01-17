Объяснено появление Собчак в Киеве

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не имела оснований не впустить в страну российскую телеведущую, журналистку и бывшего кандидата в президенты России Ксению Собчак. Об этом «Украинской правде» сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

«В отношении этой гражданки не было никаких поручений от других правоохранительных органов. Оснований для непропуска ее не было. Поэтому она пересекла границу», — объяснил он.

Слободян указал, что информации о посещении Собчак Крыма с момента принятия украинского законодательства о признании полуострова территорией, оккупированной Россией, нет.

В своем Telegram-канале Собчак указала, что приехала в Киев к подруге.

В марте 2018 года телеведущая была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». По словам авторов сайта, она сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014-м.

Утверждалось также, что Собчак оправдывала присоединение полуострова к России и манипулировала общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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