«Агент Кремля» Собчак приехала в Киев

Телеведущая и политический деятель Ксения Собчак приехала в Киев. Такую фотографию она опубликовала в «сториз» своего Instagram.

Собчак сфотографировала ночную Европейскую площадь украинской столицы и подписала «Ну привет, kiев [Киев]!)))».

В марте телеведущая попала в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». На сайте (заблокирован в РФ — прим. «Ленты.ру») выкладываются личные данные людей, которых Киев считает сепаратистами и агентами Кремля. До 2016 года сайт поддерживали СБУ, МВД Украины и другие украинские ведомства.

Отмечалось, что Собчак посетила Крым в 2014 году, который Киев считает временно оккупированной территорией, и оправдывала присоединение полуострова к России. На сайте также было указано, что политик манипулировала общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов.

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В том же месяце она обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила телеведущая.

В октябре Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву. Телеведущая также предложила провести на полуострове новый референдум, который бы соответствовал букве закона.

В июле московская прокуратура не нашла в ее словах признаков экстремизма. В Киеве предложение о проведении повторного референдума на территории Крыма назвали опасным и призвали провести голосование по всей Украине.

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