Киев испугался замыслов Собчак относительно Крыма

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Ксения Собчак

Предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак относительно проведения в Крыму нового референдума о принадлежности полуострова является опасным. С таким заявлением во вторник, 13 марта, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Крым. Реалии».

«В 2014 году она называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума?» — сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что подобные предложения несут в себе опасность. «Если это ее искренняя позиция — будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины», — добавил он.

11 марта Собчак обменялась с Климкиным подозрениями в шизофрении. «Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами (…). У кого из нас шизофрения?» — написала Собчак. Перед этим Климкин раскритиковал просьбу Собчак разрешить ей посещение Крыма. При этом он отметил, что «придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это позитив».

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, в свою очередь, заявила, что Киев может запретить Собчак въезд на территорию Украины в течение пяти лет. После этого Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец». По мнению авторов сайта, она сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014 году.

О своем обращении Собчак рассказала 6 марта. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила она. Ранее кандидат в президенты отказывалась от агитации на полуострове и предложила провести там новый референдум, подчеркнув, что с точки зрения международного права территория принадлежит Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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