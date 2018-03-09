«Миротворец» нашел новых врагов Украины и призвал сразу в них стрелять

Украинский сайт «Миротворец» назвал священнослужителей Русской православной церкви «боевыми единицами» России. Их сайт призвал «не задумываясь» убивать. Об этом говорится на странице сайта в Facebook.

«Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь», — сказано в сообщении.

Материалы по теме Бес попутал Москва и Киев сражаются за души украинцев

7 марта «Миротворец» записал во враги Украины кандидата в президенты России Ксению Собчак. По мнению авторов сайта, Собчак сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014 году.

«Миротворец» известен скандальными публикациями. На его страницах публикуются списки российских журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и всех, кого авторы сайта считают врагами Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!