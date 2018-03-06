Украинцам скормили фейк о российской ракете из навоза

Украинский сайт «Миротворец», представляющий собой базу данных граждан Украины и иностранных государств, заподозренных в нарушении законов страны, опубликовал в своем Facebook информацию о якобы слепленной в Якутии ракете из навоза.

«Центру "Миротворец" удалось раздобыть фото первой ракеты с ядерным двигателем, о которой говорил главарь страны-агрессора», — отмечается в сообщении.

Подписчики страницы «Миротворца» отреагировали на публикацию с восторгом. «Рассейское оружие массового испражнения, если не убьет, то хоть испачкает», — поделился соображениями некий Олександр Кутовий.

«Эти мастера свои сопли вытирают когда-нибудь?Ладно, ракета из говна, так и астрофизик с гноем в носу», — прокомментировал фото Глеб Белов.

«Вы забыли о танках, стреляющих фекалиями. Страна идиотов и дебилов — это Рассея», — считает Сергей Искра.

Ранее навозный скульптор из Якутии Михаил Боппосов пожаловался на фейковые новости о его новых творениях, среди которых оказалась и полюбившаяся украинцам ракета. «Придумают всякое и пишут. Недавно звонил журналист из Москвы и спрашивал, не слепил ли я избирательную урну из навоза. Конечно же, нет. Не удивлюсь, если скоро "сделают" лица каких-нибудь кандидатов в президенты», — возмутился Боппосов.

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