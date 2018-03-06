Россиянин слепил петуха из навоза и стал жертвой любителей фотошопа

Навозный скульптор из Якутии Михаил Боппосов пожаловался на фейковые новости о его новых творениях, среди которых избирательная урна и ракета. Об этом пишет портал News.Ykt.Ru.

«Придумают всякое и пишут. Недавно звонил журналист из Москвы и спрашивал, не слепил ли я избирательную урну из навоза. Конечно же, нет. Не удивлюсь, если скоро "сделают" лица каких-нибудь кандидатов в президенты», — сказал якутянин в разговоре с изданием.

Ранее в сети распространилась фотография, на которой Боппосов стоит на фоне ракеты из навоза. Сайт «Русский еврей» сообщал, что автор творения — некий «известный якут, житель села Нерюктяйинск Олекминского района Якутии», который ранее слепил навозную новогоднюю елку. Интернет-пользователи писали, что это ответ Илону Маску и «символ стремления России в космос». Чуть позже появилась пародия на снимок, где вместо ракеты была изображена избирательная урна из навоза.

Оригинальная фотография сделана зимой 2017 года. На ней скульптор стоит на фоне огромной фигуры петуха. Этой скульптуры уже нет — спустя несколько месяцев она начала таять, и ее отвезли на свалку.

Ежегодно Боппосов лепит из навоза символ Нового года по китайскому календарю. В его коллекции, помимо петуха, — дракон, кобра, тройка лошадей, козы и обезьяны, а также Ждун.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!