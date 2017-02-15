Якутский скульптор слепил Ждуна из навоза

Скульптор из Якутии создал работу из навоза, напоминающую популярный мем «Ждун». Об этом пишет в среду, 15 февраля, местный портал Ykt.ru.

Отмечается, что Михаил Боппосов сделал фигуру на заказ для журналистов из Москвы и показал незаконченную работу. «Говорят, в Москве есть журнал "Жизнь", но название звучит на иностранном, вот они и заказали. До этого звонили, когда петуха сделал, просили отправить видео. А теперь вот предложили слепить Ждуна. Говорят модный персонаж, я-то его не знаю», — сказал он.

Боппосов сообщил, что журналисты отметили уникальный характер его работ. «Сказали, что во всем мире все художники его делают, но из навоза никто еще не делал», — добавил он про Ждуна. Также житель Якутии отметил, что сделал скульптуру небольших размеров, чтобы ее можно было без труда перевозить.

Ждуном в сети нарекли скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Персонаж получил различные интерпретации. Ждуна превратили в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в компьютерных технологиях, навязчивую тещу, кондуктора и соседа грустного Киану Ривза, сидящего на скамейке.