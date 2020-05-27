Суд прекратил дело против богатейшей женщины России

Мировой суд города Элиста прекратил уголовное дело о клевете в отношении вдовы мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которая является богатейшей женщиной России. Дело прекратили после отказа частного обвинителя от обвинений, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

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Речь идет об иске, который в отношении Батуриной подал Эренцен Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина. Как пояснил представитель Манжеева, в ходе судебных заседаний было установлено, что у Елены Батуриной не было умысла на клевету. Представитель Батуриной уже прокомментировал ситуацию, заявив, что защита удовлетворена закрытием дела и изначально считала иски к предпринимательнице безосновательными.

Дело в отношении богатейшей россиянки рассматривалось с сентября 2019 года. Претензии касались заявления Батуриной о том, что в России против финансового управляющего расследуется уголовное дело в связи с получением им доступа к ее деньгам с помощью поддельных документов. Однако теперь Манжеев признал, что, «вероятно, она не так поняла одного из своих юристов».

По данным Forbes Real Time, Елена Батурина является самой состоятельной жительницей России. Издание оценивает ее капитал в 1,3 миллиарда долларов.

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