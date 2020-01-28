Самую богатую женщину России перестали искать

Самую богатую женщину России Елену Батурину, находившуюся в розыске по постановлению суда Элисты, перестали искать. Об этом «Ленте.ру» сообщил инициатор уголовного дела против нее Эренцен Манжеев. Он является финансовым управляющим брата Батуриной Виктора в деле о банкротстве последнего.

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Постановление о розыске отменили после того, как Батурина предоставила в апелляционную инстанцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствие. По словам Манжеева, после этого суд Элисты направил уголовное дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд.

Елена Батурина, которая является вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президентом компании Inteco Management, считается самой богатой женщиной России. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Батурину объявили в розыск в конце декабря 2019 года после того, как она пять раз не явилась в суд. Дело на нее завели после жалобы Манжеева. Он заявил, что президент Inteco оклеветала его во время судебного заседания по делу о банкротстве Виктора Батурина в Австрии.

По словам истца, Батурина объявила, что в отношении Манжеева в России расследуется уголовное дело, якобы связанное с незаконным доступом к ее средствам по поддельным документам. Финансовый управляющий подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

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