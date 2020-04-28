Опальный олигарх дал показания против самой богатой женщины России

Опальный олигарх Шалва Чигиринский дал показания против самой богатой женщины России, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. 21 апреля он направил свои показания в Земельный суд австрийского Инсбрука. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Речь идет о многолетнем споре между Батуриной и ее братом Виктором по поводу раздела компании Inteco. Предметом разбирательства выступают мировое соглашение и приложение к нему, заключенное Батуриными в 2007-2008 годах. Согласно документам, которые имеются на руках у Виктора Батурина, сестра должна ему компенсацию за 25 процентов акций. Согласно документам у Батуриной, такого обязательства у нее нет. Истец настаивает, что документы сестры сфальсифицированы.

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По словам Чигиринского, он давно знаком с Батуриными и с 1999 года сам был партнером Елены по совместным бизнес-проектам в нефтяной отрасли и в сфере недвижимости. Однако в 2008-м она, по версии бизнесмена, «осуществила действия по захвату» его долей в бизнесе совместно с рядом лиц.

Говоря о ситуации с разделом Inteco, олигарх вспомнил развод Виктора Батурина с женой Натальей в 2005 году. По результатам раздела имущества она получила 25 процентов компании. После этого их выкупила Елена Батурина всего за 500 тысяч долларов. По словам Чигиринского, именно она была инициатором такой схемы развода с целью завладеть пакетом акций. Бизнесмен отметил, что бывшая жена Виктора Батурина «панически боялась» его сестру.

В конце 2005 года Чигиринский встречался с Батуриным, и они обсуждали ситуацию вокруг Inteco. По словам Виктора, сестра требовала от него передать доли в их совместных компаниях Сулейману Керимову. Батурин также жаловался, что после сложного разговора с Еленой о бизнесе ее отношение к нему переросло в ненависть. Чигиринский сообщил, что он никогда не слышал о передаче 25 процентов оставшихся у Виктора Батурина акций сестре. По его информации, имела место только сделка, по которой брат продавал сестре 1 процент своих бумаг. Чигиринский отметил, что Батурина, напротив, «высказывала сожаление», что брат сохранит долю в компании.

Шалва Чигиринский — российский бизнесмен, некогда входивший в список миллиардеров по версии журнала Forbes. Он был участником многих сделок на строительном рынке России. В 2008 году из-за конфликта с кредиторами и Еленой Батуриной покинул Россию и эмигрировал в Израиль. Предприниматель неоднократно был ответчиком в процессах по взысканию долгов. В 2016-м Чигиринский был арестован в США за связь с несовершеннолетней. Бизнесмен обвинения в свой адрес опровергал.

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